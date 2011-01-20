У Попова звітують, що повернули 80% акцій Київміськбуду

Апеляційний господарський суд підтвердив право власності територіальної громади Києва на 80% акцій «Київміськбуду».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, 18 січня Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про визнання права власності на 80% акцій холдингової компанії «Київміськбуд» територіальної громади Києва.

Водночас суд визнав недійсним договір купівлі-продажу 80% акцій ХК «Київміськбуд», який був підписаний Головним управлінням комунальної власності КМДА з ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» у липні 2009 року.

Суд також відмовив у задоволенні апеляційних скарг ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», «Атіма Лімітед» та «Сатіліна Лімітед», які заперечували право власності Києва на акції холдингу.

Постанова Київського апеляційного господарського суду набуває законної сили з дня її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, повернення незаконно приватизованих підприємств територіальній громаді столиці почалося минулого року після зміни керівництва КМДА. 6 листопада 2010 року тодішній перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ в ефірі телеканалу «Інтер» заявив, що стратегічні підприємства столиці, повернені в комунальну власність, надалі не вноситимуться до програми приватизації.

О.ПОПОВ зазначив, що за дуже невеликий період часу було проведено дуже велику відповідну роботу: "Окрім «Київміськбуду», у нас сьогодні повний контроль над «Київенергохолдингом», який управляє пакетами акцій «Київгазу», «Київенерго» і «Київводоканалу». Мушу сказати, що на сьогодні вже є рішення судів, згідно з якими ми одержали повний контроль над «Київводоканалом» і «Київгазом».

О.ПОПОВ нагадав про рішення Київради від 28 жовтня 2010 рОКУ, яким з програми приватизації було виключено 300 об`єктів комунальної власності. «Ми вважаємо, що вони є важливими для територіальної громади, і ми їх не включатимемо надалі і взагалі розглядати питання їхнього можливого відчуження», - запевнив він.