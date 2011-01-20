У Дніпропетровську на хабарі взяли міліцейську «шишку»

15 січня співробітники управління СБУ затримали під час одержання 2 тис. американських доларів хабара заступника начальника одного з управлінь ГУ МВС у Дніпропетровській області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Міліціонер вимагав та одержав хабар від приватного підприємця за намір відкрити бар-більярдну, пояснивши, що діяльність цієї установи можлива лише за умови сплати грошей.

Прокуратура Дніпропетровської області порушила проти міліціонера кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

18 січня судом затриманому обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Слідство у кримінальній справі триває.