Даішник на смерть збив пішохода

Учора ввечері у Київській області працівник ДАІ на смерть збив пішохода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, трагедія сталася о 18 годині 25 хвилин, на 18 км автодороги Тетіїв - П`ятигори - Ставище. Автомобіль “Daewoo Lanos”, за кермом якого перебував працівник ДАІ одного із підрозділів УДАІ в Київській області, рухаючись в умовах недостатньої видимості (туман), скоїв наїзд на пішохода. Останній перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому для переходу місці.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди. Ведеться слідство.