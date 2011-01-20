Даішник на смерть збив пішохода
14:55, 20 січня 2011Суспільство
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Ведеться слідство
Учора ввечері у Київській області працівник ДАІ на смерть збив пішохода.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, трагедія сталася о 18 годині 25 хвилин, на 18 км автодороги Тетіїв - П`ятигори - Ставище. Автомобіль “Daewoo Lanos”, за кермом якого перебував працівник ДАІ одного із підрозділів УДАІ в Київській області, рухаючись в умовах недостатньої видимості (туман), скоїв наїзд на пішохода. Останній перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому для переходу місці.
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди. Ведеться слідство.
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