Постраждале від вибуху «Макіїввугілля» перевіряло КРУ

Серед версій вибуху, що стався 20 січня біля будівлі ДП «Макіїввугілля», у четвер зранку з’явилася така: «Макіїввугілля» перевіряло КРУ, і там знищують документи. Пізніше версія не підтвердилася, однак DT.UA направило запит до Головного контрольно-ревізійного управління з проханням надати інформацію про результати перевірки в держпідприємстві «Макіїввугілля».

У КРУ оперативно відреагували на запит. За інформацією відомства, «результати проведеного контрольного заходу в черговий раз показали недоліки у веденні бухгалтерського обліку, грубі порушення фінансової та бюджетної дисципліни в цілому на 1 мільярд 823 мільйонів 500 тисяч гривень».

Зокрема, встановлені операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат в цілому на 317 мільйонів 500 тисяч гривень, з них:

- Нецільове використання бюджетних коштів — 7,3 мільйона гривень;

- Зайве отримання бюджетних коштів — 110,2 мільйона гривень;

- Нестачі матеріальних цінностей — 3,8 мільйона гривень;

- Знищення (псування) матеріальних цінностей — 173 мільйони гривень;

операцій, проведених з порушенням чинного законодавства, що не призвели до втрат, загалом на 374,8 мільйона гривень, з них оплата за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення тендерних процедур — 373,8 мільйона гривень; недоотримання фінансових ресурсів на 48,2 мільйона гривень, інші порушення фінансової дисципліни на 1 мільярд 71500 тисяч гривень, з них отримання ДП „Макіїввугілля“ доходів від реалізації продукції без наявності ліцензії на видобуток корисних копалин з родовищ, що мають загальнодержавне значення, — 1 мільярд 45 мільйонів 300 тисяч гривень.

Внаслідок виявлених порушень завдано збитків державному бюджету на 117,5 мільйона гривень, ДП „Макіїввугілля“ — 312 мільйонів 300 гривень, працівникам ДП „Макіїввугілля“ — 46,1 мільйона гривень.

«Відповідальними за фінансово-господарську діяльність за період, за яким проводилася перевірка, були генеральний директор Толчин С.М. і головний бухгалтер Іванеєв В.В», — йдеться у відповіді ГоловКРУ.

Про зазначені факти ГоловКРУ інформувало прем`єр-міністра України, УМВС України в Донецькій області та прокуратури Донецької області.

Крім того, ГоловКРУ неодноразово повідомляло Мінвуглепрому про факти перешкоджання розірвання контракту з Толчиним. У відповідь Мінвуглепром повідомив ГоловКРУ про направлення листа в Донецьку обласну державну адміністрацію щодо звільнення Толчина з посади та розірвання з ним контракту. Однак, перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій Дергунов листом від 12 грудня 2010 року № вх.08-07750-12/01 повідомив, що вважає роботу Толчина на посаді позитивною та прийняття рішення про його звільнення передчасним.