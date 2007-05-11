Присутність міжнародних посередників загострить кризу в Україні?

Заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що залучення міжнародних посередників до врегулювання політичної кризи в Україні на даному етапі діяльності Спільної робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів може призвести до поглиблення конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ОГРИЗКО висловив сьогодні журналістам в Кабінеті Міністрів.

«Безперечно, сьогодні в Україні немає підстав для звернення до третьої сторони. Я думаю, що сьогодні-завтра в результаті діяльності робочої групи буде ухвалено необхідні рішення. І навіщо нам на цьому етапі ускладнювати цей конфлікт?», - сказав В.ОГРИЗКО.

За його словами, нормальна практика залучення посередників полягає в тому, що, коли в країні виникає необхідність звернутися до третьої сторони з метою вирішення конфлікту, країна, безперечно, може звернутися за певними послугами. Але це відбувається тільки тоді, коли дві сторони конфлікту погоджуються з необхідністю звернення до третьої сторони».

В.ОГРИЗКО також повідомив, що не знайомий з реакцією Міністерства закордонних справ Росії на звернення прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням до російської сторони виступити посередником у врегулюванні ситуації в Україні. «Поки що я не читав реакції МЗС Росії на цю заяву», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 10 травня звернувся до керівництва країн Євросоюзу і Росії з проханням виступити посередниками у врегулюванні політичної кризи в Україні.

Сьогодні заступник глави МЗС РФ, статс-секретар Григорій КАРАСІН заявив, що Росія підтверджує готовність стати посередником у врегулюванні ситуації в Україні, якщо її попросять про це всі сторони, втягнуті в цю політичну кризу.

Водночас представник Єврокомісії Кріштіана ХУМАНН сьогодні повідомила, що Європейська комісія не одержувала звернення від прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про допомогу в посередництві при вирішенні української політичної кризи. “Ми не одержували такого звернення”, - сказала вона.

Разом з тим представник Єврокомісії додала, що в ЄС є “безліч коридорів”, по яких може бути направлене таке зверення, наприклад, Верховному представникові ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єра СОЛАНИ.