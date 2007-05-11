Начальник Євробачення погрожує Вєрці Сердючці дискваліфікацією
16:28, 11 травня 2007Суспільство
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Сванте Стокселіус здригнувся
|Сванте Стокселіус
Скандал розгорівся через те, що Сердючка на репетиції заспівала в приспіві своєї пісні "Раша, гудбай" замість "лаша тумбай".
Сванте Стокселіус пішов на репетицію і після двох виразних "Лаша тумбай" на третій раз почув все-таки "Раша, гудбай", здригнувся і влаштував українській делегації страшний прочухан. "Ви не маєте права міняти текст, офіційно представлений на конкурс, - оголосив він після репетиції, — у вашому тексті написано "Lasha tumbai", і ви зобов`язані співати тільки те, що написано, інакше ми вимушені будемо вас дискваліфікувати", - пише NEWSmusic.
Останній раз загрозі дискваліфікації на "Євробаченні" піддавалися російські "Тату" (у Ризі в 2003 році) за зрив репетицій.
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