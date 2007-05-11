Ющенко у Кракові назвав пріоритети України в енергетиці

Стратегія розвитку енергетичної галузі України грунтується на принципах досягнення енергетичної ефективності та повноцінного використання транзитних можливостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на першій сесії саміту «Стратегія розвитку національних секторів економіки», що відбувається у Кракові.

Він підкреслив, що Україна зацікавлена у формуванні спільного енергетичного простору у регіоні, представленому на саміті.

«Київ готовий зробити належний внесок у цю справу… Ми будемо заохочувати компанії, підприємців, місцеву владу розвивати проекти з енергозбереження», - сказав Президент, додавши, що за розрахунками експертів, Україна може вдвічі скоротити свої енергетичні витрати (енергоємність промислового виробництва в Україні у 3-4 рази вища, ніж у країнах ЄС).

В.ЮЩЕНКО наголосив, що пріоритетом для України є диверсифікація джерел енергопостачання.

За його словами, Україна покладає значні сподівання на розвиток видобутку власних енергетичних ресурсів. «Україна має значні запаси вугілля, розвідані поклади нафти і газу на шельфі Чорного моря та в інших регіонах України. У нашій енергетичній стратегії значна роль відведена розвитку електроенергетики. Україна й надалі залишається серйозним гравцем на європейських ринках електроенергії», - підкреслив глава держави.

За його словами, одним з ключових пріоритетів для нашої держави на найближчу перспективу є повноцінне приєднання до європейської енергосистеми UCTE з послідовним збільшення експорту електроенергії до європейських країн.

Також, зауважив В.ЮЩЕНКО, особливе значення для України посідає атомна енергетика. Він прогнозує, що виробництво електроенергії на вітчизняних АЕС збільшиться до 2030 року майже вдвічі.

Крім того, особливу увагу у своєму виступі Президент України приділив транзитному потенціалу країн-учасниць саміту. «Переконаний, тільки об’єднання зусиль усіх зацікавлених партнерів дозволить використати наші переваги найкращим чином на благо всієї Європи. Саме так ми зможемо забезпечити надійність, безпеку, розвиток транзиту енергетичних ресурсів, його безперебійність і захищеність», - сказав глава держави, додавши, що сьогодні вкрай потрібно знайти найоптимальніше поєднання можливостей кожної з присутніх на саміті країн, яке б дало істотний поштовх у виконанні європейської Енергетичної хартії.

«Зараз ми робимо перший і дуже потрібний крок. Сподіваюся, що конкретикою і практичною віддачею буде сповнена кожна подальша дія», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кракові проходить неформальний енергетичний саміт. У ньому, крім Президентів України і Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО, також беруть участь Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, Президент Литви Валдас АДАМКУС та міністр енергетики та мінеральних ресурсів Казахстану Бактикожа ІЗМУХАМБЕТОВ.