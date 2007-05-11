Якби вибори відбулись цієї неділі (опитування)

Якби найближчої неділі відбулися вибори до Верховної Ради, то 34,6% опитаних віддали б голоси за Партію регіонів, 22,2% - за БЮТ, 12,9% - за “Нашу Україну”. Тривідсотковий бар’єр також впевнено подолали КПУ - 6,1% і “Народна самооборона” – 5%. На межі проходження до парламенту також Блок Наталії Вітренко та СПУ, за яких проголосували б по 3,4% виборців.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Інституту політичного моделювання, проведеного у обласних центрах спільно із дослідницьким центром «Імідж-Контроль», які представив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник директора Інституту політичного моделювання Юрій БАУМАН.

Відповідно до результатів опитування, Народна партія Литвина набирає 2%, блок “Рух-Українська правиця” – 1,8%. За підтримку інших партій висловилися 1%, а 7,6% - голосували б проти всіх.

Ю.БАУМАН зазначив, що порівняно із даними попереднього експрес-опитування, проведеного 23 квітня 2007 р., зафіксовано певні тенденції перетікання електоральних голосів, зокрема, на Заході України дещо посилились позиції партії “Народний союз Наша Україна” за рахунок голосів виборців БЮТ, а на Донбасі та в Криму спостерігається перетік голосів від Партії регіонів до Компартії та Блоку Вітренко.

Опитування проведено 6 травня Інститутом політичного моделювання спільно з дослідницьким центром “Імідж-Контроль”. В ході дослідження було опитано 15006 респондентів, які проживають у обласних центрах. Похибка дослідження не перевищує 1,8%.