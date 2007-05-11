Янукович почувається нормально і ходить без сторонньої допомоги

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні ввечері прибув з Іспанії, де йому була зроблена операція на нозі, до Києва.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єра Денис ІВАНЕСКО.

За словами прес-секретаря, прем`єр-міністр почувається нормально і ходить без сторонньої допомоги.

Як повідомив Д.ІВАНЕСКО, в аеропорту В.ЯНУКОВИЧА зустрічали члени уряду, зокрема, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, з якими прем`єр біля трапу літака провів робочу розмову.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня прем`єр-міністру України В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.