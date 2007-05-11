Ющенко вітає рішення про добудову нафтопроводу «Одеса-Гданськ»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає ухвалення політичного рішення про добудову і експлуатацію нафтопроводу «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції п’яти Президентів: України – В.ЮЩЕНКА, Польщі - Лєха КАЧИНСЬКОГО, Грузії – Михайла СААКАШВІЛІ, Азербайджану - Ільхама АЛІЄВА, Литви - Валдаса АДАМКУСА та спецпредставника Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА – заступника міністра енергетики та мінеральних ресурсів Республіки Ляззата КІІНОВА.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що довгі роки велися лише розмови щодо нафтопроводу «Одеса-Броди-Плоцьк». «Діалог в політичних і ділових колах точиться вже багато років, переконаний, що йому не вистачало одного – достатньо глибокого відповідального рішення. Основний фінал нашої сьогоднішньої зустрічі, що таке рішення сьогодні прийнято. Політики зробили свою справу», - сказав він, подякувавши своїм колегам-президентам за ініціативу проведення такого саміту.

Також В.ЮЩЕНКО висловив задоволення атмосферою сьогоднішнього саміту. Він підкреслив, що в жодній країні немає досконалої, самодостатньої національної енергетичної політики, і мета сьогоднішніх зусиль – координація зусиль країн, які добувають, споживають та транспортують енергоносії в єдину концепцію, яка принесе користь національним інтересам кожної з цих країн.

«Кожна країна виходила з національних інтересів. І, я думаю, це надзвичайно важливо підкреслити сьогодні – що це був ключовий мотив, який сьогодні посадив за стіл президентів п’яти держав і високого представника Казахстану», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він особливо наголосив, що сьогоднішні домовленості не «є проектом проти когось».

За словами Президента України, це проект, що оптимізує регіональні можливості у енергетичних питаннях. Він переконаний, що цей проект дозволить сформувати нову концепцію енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Енергетичному саміті у Кракові Президенти України, Польщі, Грузії, Литви та Азербайджану і спецпредставник Президента Казахстану підписали спільне комюніке, у якому зазначається домовленість про створення Міждержавної робочої групи і спільної компанії, що розвиватиме спільні енергетичні проекти, в тому числі й нафтопровід «Одеса-Броди».