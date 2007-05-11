Лідерів опозиції, наскільки відомо, не вбиватимуть

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має дати оцінку безпідставним та безвідповідальним заявам чиновника Секретаріату Президента України, а Генеральна Прокуратура України – провести перевірку цих заяв. Про це йдеться у листі членів Колегії Міністерства внутрішніх справ України, направленому главі держави, повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

"11 травня 2007 року, під час брифінгу, керівником Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України ГЕЛЕТЕЄМ В.В. була зроблена заява про те, що у Секретаріаті Президента України є матеріали, які свідчать про підготовку низки провокацій та замахів на політиків з метою створення протистояння в країні", - зазначається у листі МВС та наголошується, що законодавство України чітко регламентує порядок реєстрації заяв про вчинення або підготовку злочинів.

"На жаль, В.ГЕЛЕТЕЙ знехтував цим", - вважають у МВС і називають безпідставними та безвідповідальними звинувачення на адресу заступників міністра внутрішніх справ України у нібито їх причетності до вказаних протизаконних дій.

Колегія Міністерства внутрішніх справ України розглядає такі безпідставні заяви як провокаційні і звертає увагу Президента України на неприпустимість подібної поведінки з боку державного службовця, який займає керівну посаду у Секретаріаті Президента.

У зверненні до В.ЮЩЕНКА наголошується, що жоден із керівників МВС України не є членом будь-якої партії і не займається політичною діяльністю, тим більше - організацією провокацій та замахів на політиків.

"У той час, коли МВС України виступає стабілізуючою силою у країні, забезпечує громадський порядок, подібні навмисні дії спрямовані на збурення ситуації в державі, створення напруги у суспільстві, руйнацію довіри до органів державної влади", - впевнені у Міністерстві внутрішніх справ.

МВС закликало Президента України доручити Генеральній прокуратурі України перевірити заяви В.ГЕЛЕТЕЯ та у разі їх неправдивості - притягнути чиновника до відповідальності.

У свою чергу, відповідно до вимог статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України, МВС України звернулось до генерального прокурора України з проханням провести перевірку заяви В.ГЕЛЕТЕЯ і дати правову оцінку діям посадовця Секретаріату Президента України.

З огляду на повідомлення В.ГЕЛЕТЕЯ, що усі наявні матеріали відносно вказаних фактів нібито передані у Службу безпеки України, МВС звернулось до керівника СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з проханням надати ці матеріали МВС України для проведення службової перевірки Службою внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ, повідомили УНІАН у ДГЗ МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат Президента має у своєму розпорядженні матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві та схеми замахів на відомих українських політиків.