Папієв закликає Тимошенко не захищати ”антигарантії” для вагітних

Міністр праці та соціальної політики України Михайло ПАПІЄВ закликає лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО “не кричати і не навішувати ярлики, а працювати”.

Про це йдеться в коментарі М.ПАПІЄВА щодо оцінки його прес-конференції „Сучасний стан та тенденції розвитку ринку праці в Україні” „нашоукраїнкою” Лілею ГРИГОРОВИЧ та лідеркою БЮТ, яка звелася до звинувачення міністра у готовності переглянути норми чинного трудового законодавства в частині неможливості звільнення роботодавцем працюючих вагітних жінок, повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці.

„Я не хотів би давати оцінку коментарям, що з’явилися, - заявив міністр, - якби не чітка тенденція, яка засвідчує: опозиційні політики намагаються налякати народ „кровожерливим” урядом”.

„Сьогодні в Україні стосовно вагітних жінок і їхніх трудових прав існує „псевдозахист”, і це не моя думка, а позиція міжнародних експертів, фахівців Міжнародної організації праці, які аналізували відповідність нашого законодавства європейському та міжнародному, - пояснив М.ПАПІЄВ. - Тобто при тому, що вагітну жінку, згідно з чинним законодавством, роботодавець не може звільнити, він не бере її на роботу. Отже, декларований у Кодексі законів про працю захист майбутніх матерів насправді не працює. Проблема „антигарантій” у трудовому законодавстві добре відома, вона є спадком радянських часів”.

При цьому М.ПАПІЄВ нагадує “тим, хто сьогодні раптом почав несамовито „захищати” вагітних матерів”, що “при прийнятті Трудового кодексу України у першому читанні 11 грудня 2003 року саме вони проголосували за дискримінаційну норму щодо звільнення вагітних жінок у разі порушення трудового законодавства. А саме Міністерство праці та соціальної політики України при подальшому опрацюванні проекту цього закону знайшло таке формулювання статті 118 Кодексу, яке дозволяє і захистити право працюючої вагітної жінки, і зацікавити роботодавця в утриманні її на роботі. За сайтом Верховної Ради України можна легко прослідкувати саме такі дії очолюваного мною відомства та моїх опоненток. Так у кого амнезія чи весняний авітаміноз, шановні опозиційно стурбовані панянки? – хочу запитати”.

За словами міністра, він “готовий фахово дискутувати, що у Трудових кодексах, скажімо, Великої Британії, Німеччини чи Франції, у Європейській соціальній хартії (переглянутій), яку ратифікувала Україна, ця норма виписана саме таким чином, коли між задекларованим у нормативному акті і реалізацією цього права немає прірви, як зараз у нас. Тому нам потрібно визначитися: чи ми впроваджуємо європейські стандарти, чи радянсько-азіатські, пропоновані ультралівими політиками типу ТИМОШЕНКО”.

Як зазначив глава Мінпраці, “у версії Юлії Володимирівни, ПАПІЄВ є таким собі „рафінованим злом”, який працює на шкоду вагітним жінкам. Чомусь згадується арабська мудрість: „Якби за допомогою крику можна було побудувати дім, осел збудував би ціле місто”. Краще не кричати і не навішувати ярлики, а працювати, до чого і вас закликаю”.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко обурена пропозицією Папієва вивчити можливість звільнення вагітних за порушення трудового законодавства

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на прес-конференції в УНІАН міністр праці та соціальної політики М.ПАПІЄВ висловив думку, що необхідно вивчити питання щодо можливості звільнення вагітних жінок у разі порушення ними трудового законодавства

Сьогодні, 11 травня, Ю.ТИМОШЕНКО висловила обурення цією пропозицією міністра праці.

Вона вважає, що у цій пропозиції міністра праці та соціальної політики проявляється справжнє ставлення діючого уряду і правлячої партії до людей. “Я переконана, що у міністра не весняний авітаміноз. І навіть не чемоданний настрій, який зараз панує в уряді, винен у подібних заявах. Просто саме так за доктриною Партії регіонів виглядає турбота про людей”, - сказала лідер БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що “за аналогією з рейтингом ворогів свободи слова настав час запровадити в Україні рейтинг ворогів кохання, і перше місце в ньому слід відвести міністру ПАПІЄВУ”.