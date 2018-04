Сьогодні в Хельсінкі відбудеться фінал конкурсу «Євробачення-2007»

Сьогодні голосування глядачів визначить переможця музичного конкурсу «Євробачення-2007», фінал якого відбудеться в Хельсінкі.

Як повідомляє РІА «Новости», цього вечора на сцену вийдуть: Франція – група Les Fatals Picards з піснею "L`Amour а la Franзaise"; Латвія – група Bonaparti.LV з піснею "Questa notte"; Росія – група «Срібло» з піснею "Song number one"; Німеччина - Роджер ЦІЦЕРО з піснею "Frauen Regier`n Die Welt"; Сербія - Марія ШЕРІФОВІЧ з піснею "Молитва"; Україна - Вірка СЕРДЮЧКА з піснею "Dancing Lasha Tumbai"; Велика Британія – група Scooch з піснею "Flying the Flag"; Румунія – група Todomondo з піснею "Liubi, Liubi, I Love You"; Болгарія – дует Елітси ТОДОРОВОЇ і Стояна ЯНКУЛОВА з піснею "Water"; Туреччина - Кенан ДОГУЛУ з піснею "Shake It Up, Shekerim"; Вірменія - ХАЙКО з піснею "Anytime You Need"; Молдова - Наталія БАРБУ з піснею "Fight"; Швеція – група The Ark з піснею "The Worrying Kind", Угорщина - Магді РУЖА з піснею "Unsubstantial Blues"; Греція - САРБЕЛ з піснею "Yassou Maria"; Литва – група 4YOU з піснею "Love or Leave"; Грузія - СОФО з піснею "Visionary Dreams"; Боснія і Герцеговина - Марія ШЕСТІЧ з композицією "Rijeka Bez Imena" (Річка без імені) ; Іспанія - група D`NASH з піснею "I Love You Mi Vida"; Білорусь - Дмитро КОЛДУН з композицією "Work Your Magic"; Ірландія - група Dervish з композицією "They Can`t Stop The Spring"; Фінляндія - Ханна ПАКАРІНЕН з піснею "Leave Me Alone"; Македонія - КАРОЛІНА з композицією "Mojot Svet"; Словенія - Аленка ГОТАР з композицією "Cvet Z Juga".