У прокуратурі Криму зникли матеріали перевірки витрат на укріплення Тузли

Заступник генерального прокурора України, прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК заявляє про зникнення матеріалів перевірки використання бюджетних коштів, виділених в 2006 році на укріплення і облаштування острова Коса Тузла.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику “Дзеркало тижня” (12-18 травня).

Відповідаючи на запитання видання: «Що Вас понад усе вразило в роботі попередника (екс-прокурора Криму Володимира ГАЛЬЦОВА), які «недоліки» виявили?», В.ШЕМЧУК сказав: «Перш за все, мене вразило, що на сьогодні немає жодного документа реагування прокуратури на бездіяльність міліції у справі боротьби із самозахватами землі. По-друге, кудись поділися матеріали перевірки використання бюджетних коштів на зміцнення і облаштування коси Тузла. І по-третє, я довго не міг знайти матеріалів перевірки за фактами фальсифікації одного з рішень Ради міністрів АРК, яке було використане Рескомземом Криму для виділення ділянки землі на ПБК».

За словами В.ШЕМЧУКА, загальна сума коштів, яка була передбачена на зміцнення Тузли, становить близько 15 млн. грн., при цьому кошти було використано неефективно.

«Йдеться про 15 мільйонів гривень, які було виділено торік з резервного фонду Кабміну на протизсувні і берегоукріплювальні роботи. Перед цим там працювали співробітники КРУ, і вони встановили, що управління капітального будівництва Ради міністрів на п`ять мільйонів гривень завищило обсяги виконаних робіт, а витрати ще на три мільйони вони не змогли підтвердити, оскільки результати робіт вже знаходяться під водою. Коли я працював прокурором, ці матеріали надали нам співробітники міліції, а коли повернувся на посаду, то дізнався, що матеріалів немає. Якщо ми їх не відшукаємо, то відновимо» - відзначив В.ШЕМЧУК.