На Київщині підлітки підклали пасажирському потягу... пеньок

10 травня на станції Боярка Південно-Західної залізниці (Київська область) машиніст пасажирського потяга №9 був змушений застосувати екстрене гальмування у зв’язку із запобіганням наїзду на пеньок, але вчасно зупинити потяг не зміг.

Внаслідок наїзду було пошкоджено локомотив та два пасажирських вагони.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, транспортною міліцією було вжито відповідних заходів щодо з’ясування обставин інциденту та в результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою було затримано троє неповнолітніх та одного 18-річного юнака. Затримані зізналися у скоєнні даного злочину і пояснили свої дії тим, що хотіли подивитися, чи подолає потяг перешкоду.

Відносно батьків неповнолітніх складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.184 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Відносно затриманих вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.277 Кримінального кодексу України.