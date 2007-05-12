Донецький начальник СБУ вилетів із числа заступників голови спецслужби

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом виключив зі складу заступників голови СБУ начальника Управління Служби безпеки України у Донецькій області.

Як повідомляє офіційне інернет-представництво Президента, указом від 12 травня В.ЮЩЕНКО вніс зміну до Указу від 23 травня 2005 року №841 «Про кількість заступників голови Служби безпеки України» (зі змінами, внесеними указами Президента України від 26 липня 2006 року №647, від 15 листопада 2006 року №968 та від 16 квітня 2007 року №305), виключивши слова «заступника та заступника голови Служби безпеки України – начальника Управління Служби безпеки України у Донецькій області».

Як відомо, до цього моменту у голови СБУ було шість заступників, зокрема, перший заступник (Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, який зараз виконує обов’язки керівника відомства), начальник Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (Валерій ПІДБОЛЯЧНИЙ), начальник УСБУ в Донецькій області (Олександр СКІПІЛЬСЬКИЙ), і ще троє заступників – Олег СКЛЯР, Ігор КОНОВАЛОВ та Геннадій МОСКАЛЬ.