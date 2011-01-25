Для сільгоспземель буде створене керуюче відомство

Державне агентство земельних ресурсів України пропонує створити Державну спеціалізовану установу з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності.

Про це йдеться у проекті закону “Про ринок земель”, опублікованому на сайті відомства.

Згідно з документом, установа повинна забезпечити реалізацію державної політики щодо регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення, консолідації і охорони земель сільгосппризначення державної власності.

Планується, що дана установа створюватиметься Кабінетом міністрів України.

Документом передбачається, що продаж земельних ділянок державної або комунальної власності і права на їх оренду здійснюють органи місцевої влади, місцевого самоврядування, державні органи приватизації, спеціалізована установа, уповноважена здійснювати відчуження земельних ділянок, призначених для продажу, або державний виконавець згідно з виконавчим документом.

Як повідомляв УНІАН, Держземагентство до кінця січня ц.р. повинне підготувати законопроект про ринок земель і внести його на розгляд Кабінету Міністрів, а також провести супровід законопроекту про державний земельний кадастр, щоб з 1 січня 2011 року відкрити продаж земель сільськогосподарського призначення.

Закон про ринок земель планується прийняти у Верховній Раді України у першому кварталі 2011 року. Відміна мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».