Вєрку Сердючку прирівняють до Кобзона
Данилкові дадуть звання
Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ пропонує присвоїти артисту Андрію ДАНИЛКУ (Вєрка Сердючка) звання Почесного громадянина міста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба мерії Полтави.
«Андрій ДАНИЛКО народився і починав свій творчий шлях у Полтаві. Мер вважає, що відомий полтавчанин заслужив звання Почесного громадянина Полтави. Таке питання, як правило, розглядається сесією міської ради напередодні Дня міста у вересні», - повідомив представник прес-служби.
Нагадаємо, перед виступом на Євробаченні-2007 мер Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ направляв А.ДАНИЛКУ телеграму з побажаннями перемоги. 13 травня у фіналі конкурсу А.ДАНИЛКО в образі Вєрки Сердючки зайняв друге місце.
Серед почесних громадян міста - народний артист Радянського Союзу Йосип КОБЗОН, космонавт Павло ПОПОВИЧ, професор, ректор Національної юридичної академії Василь ТАЦІЙ та інші прославлені люди.