Вєрку Сердючку прирівняють до Кобзона

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ пропонує присвоїти артисту Андрію ДАНИЛКУ (Вєрка Сердючка) звання Почесного громадянина міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба мерії Полтави.

«Андрій ДАНИЛКО народився і починав свій творчий шлях у Полтаві. Мер вважає, що відомий полтавчанин заслужив звання Почесного громадянина Полтави. Таке питання, як правило, розглядається сесією міської ради напередодні Дня міста у вересні», - повідомив представник прес-служби.

Нагадаємо, перед виступом на Євробаченні-2007 мер Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ направляв А.ДАНИЛКУ телеграму з побажаннями перемоги. 13 травня у фіналі конкурсу А.ДАНИЛКО в образі Вєрки Сердючки зайняв друге місце.

Серед почесних громадян міста - народний артист Радянського Союзу Йосип КОБЗОН, космонавт Павло ПОПОВИЧ, професор, ректор Національної юридичної академії Василь ТАЦІЙ та інші прославлені люди.