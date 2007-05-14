Шаповал нагадує суддям КС, що їх вилучили з поля

Представник Президента України у Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ наголошує, що звільнені судді КС – Валерій ПШЕНИЧНИЙ, Сюзанна СТАНІК та Володимир ІВАЩЕНКО - не мають права брати участі у засіданнях Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

В.ШАПОВАЛ наголосив, що відповідні три укази Президента про звільнення цих суддів є чинними, і якщо вони оскаржені у суді, це не означає, що їх можна ігнорувати.

Він підкреслив, що перераховані особи не є суддями КС.

На його переконання, якщо вони прийдуть на засідання Суду, виникне багато питань.

«Це буде зібрання різних, достатньо випадкових людей, які незрозуміло для чого зібрались», - сказав В.ШАПОВАЛ.

«Це, наприклад, коли я вийду на поле, де грає «Шахтар» (Донецьк) і навіть вдягну такого кольору футболку - це не означатиме, що я з ними гратиму у футбол», - підкреслив В.ШАПОВАЛ.

Він висловив сподівання, що звільнені судді цього не зроблять.