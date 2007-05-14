Пікетування біля центрального офісу Укргазбанку

Біля центрального офісу “Укргазбанку” відбудеться пікетування, організоване працівниками столичного заводу «Меридіан» та «Громадським судом України». Заводчани вимагають повернути заводу 9 об’єктів соціальної сфери, які було виведено з фондів державного підприємства. Колектив заводу вимагає зустрічі з почесним головою «Укргазбанку», депутатом V скликання Василем Горбалем (вул. Червоноармійська, 39). Телефон: 234-19-90.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter