Що може МЗС зробити для економіки та бізнесу

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує сформувати економічні пріоритети в діяльності зовнішньополітичного відомства України на 2007-2008 рр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це міністр заявив сьогодні під час засідання Колегії Міністерства закордонних справ України, під час якого обговорювалися актуальні питання зовнішньої політики України.

Зокрема, головну увагу було акцентовано на взаємодії міністерств і відомств України у питанні співпраці з українським бізнесом у реалізації найважливіших зовнішньоекономічних завдань.

А.ЯЦЕНЮК запропонував сформувати економічні пріоритети в діяльності зовнішньополітичного відомства України на 2007-2008 рр., а також провести зустріч з представниками українського та іноземного бізнесу.

У роботі Колегії взяли участь представники Міністерства економіки України.