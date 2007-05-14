Павленко: головна мета заходів до 75-річчя Голодомору – об’єднати людей

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що головна мета проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-33 років – об’єднати людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив на першому засіданні обласної Координаційної ради з підготовки та проведення на Житомирщині заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-33 років.

Керівник області наголосив, що факт Голодомору 1932-33 років в історії нашого народу сприймається особливо болісно. "Адже немає в Україні такої родини, члени якої не відчули всієї повноти тієї трагедії. Історія доводить, що масове знищення українців голодом в ті роки було спланованим геноцидом проти нації. До цього часу невідома точна кількість людей, які загинули на Житомирщині від голоду в 1932-1933 роках. Саме тому ця болісна річниця призвана об’єднати українців", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Під час засідання узгоджено склад обласної координаційної ради та план заходів, які будуть затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, зокрема, робота з учнівською та студентською молоддю, надання матеріальної допомоги особам, що пережили Голодомор, підготовка та проведення “круглих столів”.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ ”Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору в Україні”.