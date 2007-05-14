У московських банкірів найбільші у світі зарплати

Високооплачувані співробітники інвестиційних банків заробляють в Москві більше, ніж будь-де, повідомляє Bloomberg. Директор, який самостійно проводить злиття чи випуск цінних паперів, у Москві може одержувати 7-10 мільйонів доларів за рік. Для порівняння, в Нью-Йорку на аналогічній позиції можна заробити 2-3 мільйони доларів за рік.

Платня фахівців з інвестицій за останній рік піднялася в Росії на 25 відсотків, тоді як у Сполученому Королівстві її зростання становило від 15 до 20 відсотків. У Росії прибутковий податок - 13 відсотків, а у Великобританії заробіток понад 42055 фунтів (83700 доларів) в місяць обкладається 40-процентним податком.

У Москві працюють близько 150 інвестбанкірів, а в Нью-Йорку їх більше тисячі. Саме внаслідок конкуренції між провідними компаніями за кращі кадри, а також через перегрів ринку, заробітні плати та бонуси фахівцям вищої ланки досягають таких розмірів.

Лента.ру