Україна шукає альтернативу російському газові

Міністерство палива і енергетики України підтвердило Єврокомісії зацікавленість в проекті будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу (ЗПГ).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінпаливенерго, про це сьогодні сказав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО під час телефонної розмови з комісаром Єврокомісії з питань енергетики Андрісом ПІЄБАЛГСОМ.

За словами міністра, наразі продовжується розробка пакету необхідних документів і економічне обгрунтування проекту.

Як повідомляв УНІАН, в лютому ц.р. представники Міністерства палива і енергетики України і Європейської комісії обговорили проекти будівництва в Україні терміналу для приймання зрідженого природного газу.

Раніше Ю.БОЙКО заявляв, що для диверсифікації поставок до України природного газу необхідно будувати заводи і термінали для ЗПГ.

8 лютого Ю.БОЙКО обговорив з міністром енергетики, водних ресурсів і газу Лівії Омраном Ібрагімом Абу КРАА питання поставок до України ЗПГ.

У січні 2006 року керівництво НАК «Нафтогаз України» повідомило про те, що планує побудувати в Криму термінал з переробки СПГ потужністю 20 млрд. кубометрів на рік. Планувалося, що «Нафтогаз України» закуповуватиме СПГ в таких країнах, як Лівія, Єгипет тощо, танкерами його доставляти на термінал, далі перевалювати в газотранспортну систему України і використовувати як для власних потреб, так і на експорт. Будівництво цього терміналу планується завершити через три роки. При цьому перша черга потужністю 10 млрд. кубометрів на рік буде побудована вже через півтора роки. Вартість такого терміналу оцінюється в 3 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Зріджений природний газ (ЗПГ, англ. LNG - Liquefied Natural Gas) виходить при охолодженні природного газу до -162°С. У рідкому стані об`єм газу зменшується в 600 разів, що дозволяє в значній мірі збільшити ефективність його зберігання і транспортування. ЗПГ транспортують так само, як і нафту, - в спеціальних танкерах. У країнах-імпортерах він зберігається в резервуарах. У спеціальних терміналах ЗПГ розігрівається, завдяки чому повертається в газоподібний стан, і після цього закачується в газотранспортну систему.