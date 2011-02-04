Спецкомісія ВР просить уряд поквапитись із програмою приватизації

03:04, 04 лютого 2011
Суспільство
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Щоб надалі виключити довільні зміни

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації просить уряд прискорити внесення на розгляд парламенту проекту Державної програми приватизації на 2011-2014 роки.

Відповідне прохання міститься в рішенні комісії, прийнятому на її позачерговому засіданні.

Зокрема, зазначається у рішенні, «ухвалення програми приватизації виключить можливість довільного внесення змін до переліку об`єктів приватизації».

Як повідомляв УНІАН, уряд планував розглянути питання про затвердження програми приватизації у середині грудня 2010 р. Проте, за інформацією керівництва Фонду держмайна, розгляд питання відкладений через ряд невирішених питань з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

 

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