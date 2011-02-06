На Сумщині перекрили контрабандний канал

На Сумщині правоохоронці перекрили контрабандний канал переміщення товарів через державний кордон України.

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник штабу управління податкової міліції ДПС в Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, у рамках операції «Щит» співробітники податкової міліції та Сумського прикордонного загону провели чергові спільні заходи на території Середино-Будського і Ямпільського районів. З метою протидії незаконному переміщенню товарів через державний кордон правоохоронці провели обстеження 14 нелегальних оптових складів у прикордонних районах півночі області.

При перевірці оперативної інформації в покинутому ангарі колишнього місцевого агрогосподарства працівники податкової міліції знайшли знаряддя для контрабандного переміщення товарів - 2 снігоходи, 2 автомобілі марки «УАЗ» без державних знаків та заводських номерів, 18 рацій, а також 93 поліетиленових тюки, в яких були товари народного вжитку з маркуванням виробників КНР: шкіряні рукавиці, зимові пальта, шуби.

За наявною інформацією, товарно-матеріальні цінності накопичувались для подальшого незаконного переміщення їх через державний кордон поза митним контролем з використанням вказаних транспортних засобів. Загальна вартість вилученого за попередньою оцінкою становить понад 800 тисяч гривень.

Співробітниками податкової міліції спільно з військовослужбовцями Сумського прикордонного загону проводяться подальші заходи із встановлення організатора контрабандного каналу.