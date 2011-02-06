Місяць тому в Херсоні почалися квартирні крадіжки за однією схемою

Співробітники карного розшуку Херсонської області затримали трьох жителів Запоріжжя, які здійснили серію квартирних крадіжок у Херсоні, а також містах Новій Каховці і Цюрупінську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, заяви про крадіжки, здійснені затриманими, до міліції почали надходити місяць тому. Всі злочини скоювалися за однаковою схемою: злодії ламали серцевину замку вхідних дверей, а потім забирали з квартири гроші, золото, побутову техніку, дорогі шуби і дублянки.

Оперативники відстежили, що злочини здійснювалися з регулярною періодичністю: за тиждень злочинці обкрадали кілька квартир, а потім на 2 тижні робили перерву, виїжджаючи до інших міст. Крадене збували в Запоріжжі.

На зловмисників оперативники вийшли після того, як вони приїхали в черговий раз до Херсона, зняли собі квартиру і скоїли чергову крадіжку.

Затримали злодіїв за допомогою бійців спецпідрозділу "Беркут". В цей час злочинці святкували чергову вдалу крадіжку.

Затримані раніше були неодноразово судимі, кожен із них провів у місцях позбавлення волі приблизно по 20 років.

Зловмисники на допиті розповіли, що жертви обирали, орієнтуючись на металопластикові вікна і дорогі вхідні двері квартир. Перед крадіжками проводили розвідку: з`ясовували розпорядок дня мешканців.

Під час обшуку в орендованій злодіями квартирі оперативники знайшли набори ключів і відмичок, пристосування для злому замків, а також крадені речі, які зловмисники не встигли збути.

Зараз встановлена причетність затриманих до 10 квартирних крадіжок. Всі троє злодіїв перебувають в СІЗО.