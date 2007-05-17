Народ на Майдані сьогодні знову буде пітніти без Януковича

Лідери Партії регіонів, Комуністичної та Соціалістичної партій України не планують брати участі в мітингу на підтримку коаліції, який відбувається на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

За його словами, на даний час у мітингу беруть участь близько 20 тис. осіб.

Депутат також нагадав, що мітинг прихильників коаліції проходить на підтримку другого етапу політичної реформи (щодо місцевого самоврядування).