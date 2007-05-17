Народ на Майдані сьогодні знову буде пітніти без Януковича
14:55, 17 травня 2007Суспільство
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У мітингу беруть участь близько 20 тисяч людей
|Вадим Колесниченко
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.
За його словами, на даний час у мітингу беруть участь близько 20 тис. осіб.
Депутат також нагадав, що мітинг прихильників коаліції проходить на підтримку другого етапу політичної реформи (щодо місцевого самоврядування).
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