Вбивця 7-річної дівчинки отримав найвищу міру покарання

Апеляційний суд Криму засудив до найвищої міри покарання, передбаченої Кримінальним кодексом України, - довічного ув`язнення 26-річного чоловіка, який скоїв жорстоке вбивство 7-річної дівчинки.

"Підсудний тепер назавжди буде ізольований від суспільства", - повідомили УНІАН в прес-службі кримської прокуратури.

Розглянувши зібрані прокуратурою Красноперекопського району докази провини жителя кримського села Вишнівка в скоєнні навмисного вбивства, суд визнав їх достатніми, щоб засудити вбивцю до довічного ув`язнення .

"Суд визнав зібрані прокуратурою докази достатніми, підтвердив провину злочинця в здійсненні ще двох злочинів, інкримінованих йому прокуратурою, і засудив його до вищої міри покарання", - зазначають в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, в січні цього року в стічному каналі села Вишнівка Красноперекопського району Криму в поліетиленовому мішку було знайдено тіло 7-річної дівчинки. За словами матері, 16 січня дівчинка пішла в школу, але додому так і не повернулася.

На тілі дитини було знайдено 27 ножових поранень.

18 січня співробітники кримської міліції затримали підозрюваного в скоєнні жорстокого вбивства 7-річної дівчинки. За інформацією міліції, раніше цей чоловік одержала вогнепальне поранення в голову, і після "складної операції на головному мозку" став відчувати маніакальну пристрасть до вбивства.

18 січня обвинувачений на місці події розповів і продемонстрував слідству, як скоїв вбивство.