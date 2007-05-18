Вулфовіца підуть у відставку

Президент Всесвітнього банку Пол Вулфовіц піде у відставку 30 червня в результаті скандалу, пов`язаного з просуванням по службі і збільшенням зарплати його подруги Шахи Різи, уродженки Лівії, передає Бі-бі-сі

Відразу після відставки Вулфовіца керівництво ВБ почне пошуки його наступника. Пол Вулфовіц став президентом банку у 2005 році; до цього він був заступником міністра оборони США.

Як мовиться в заяві ВБ, Вулфовіц наполягав на тому, що його дії не порушили етичних норм цієї установи. Проте керівництво банку дійшло висновку, що він припустився цілої низки помилок у справі Шахи Різи.

У заяві також висловлюється співчуття з приводу того, що успіхи Вулфовіца на посту президента ВБ були затьмарені цим скандалом.

Протягом останніх декількох тижнів Вулфовіц відчував на собі тиск з боку європейських політиків, що закликали його подати у відставку, щоб не підривати довіру до банку, у завдання якого входить боротьба з корупцією.

Сполучені Штати виступали за те, щоб Вулфовіц залишився на своєму посту, проте їхнього впливу виявилося недостатньо. У четвер президент Буш висловив співчуття у зв`язку з скандалом.

До моменту приходу Пола Вулфовіца у Всесвітній банк Шаха Різа працювала там вже вісім років; з метою уникнути конфлікту інтересів вона була переведена до державного департаменту США.

При цьому, проте, їй була різко підвищена зарплата, яку їй продовжував виплачувати Всесвітній банк. Річний дохід Різи дорівнював 193 тисячам доларів (не обкладених податками), при тому що зарплата державного секретаря США Кондолізи Райс (до сплати податків) складає 186 тисяч.