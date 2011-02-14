Австрійці погодилися купити Укртелеком

Австрійський концерн EPIC, дочірнє підприємство якого ТОВ «ЕСУ» є єдиним учасником конкурсу з продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», погодився із запропонованою Фондом державного майна України ціною за це підприємство в 1,33 млрд. дол. (10 млрд. 575 млн. грн. – УНІАН).

Про це повідомляє міжнародне ділове видання Financial Times.

За словами партнера концерну Петера ГОЛДШАЙДЕРА, EPIC приймає пропозицію української сторони і сподівається завершити угоду з придбання «Укртелекому» в березні ц.р. після переговорів з банками про фінансування покупки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна минулого тижня завершив проведення рецензії звіту про оцінювання 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданого ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», і затвердив його.

За результатами цього оцінювання вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ВАТ «ЕСУ» як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що ФДМУ планує одержати від продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» 11-12 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 13 жовтня 2010 р. оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становила 10 млрд. 500 млн. грн.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.