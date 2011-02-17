Експерт: прокачка нафти з Одеси в Білорусь не зашкодить інтересам Росії

Збільшення обсягів прокачування нафти трубопроводом «Одеса-Броди» не загрожуватиме поставкам російської нафти до Європи через перенаправлення значних обсягів к східному напрямі.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки РФ Костянтин СИМОНОВ.

«Конфлікт можливий, і «Транснефть» вже заявляла про загрозу транзиту (до Європи – УНІАН), однак насправді це той окремий випадок, коли ми самі винуватці своїх проблем», – сказав він.

«Проблема «Одеса-Броди» полягає у тому, що навіть якби не було аверсного використання цього нафтопроводу, тобто не було ідеї взяти азербайджанську нафту і доставляти її до білоруських заводів, російська нафта могла там не опинитися, тому що основні постачальники нафти за маршрутом «Броди-Одеса», наприклад компанія ТНК-ВР, наперед попереджала «Транснефть», що у неї цієї нафти фізично немає», – сказав експерт.

К.СІМОНОВ пояснив, що у підписаному контракті йдеться про поставки до Білорусі венесуельської нафти, однак через розмінні операції реально поставлятиметься азербайджанська нафта по «Одеса-Броди».

За його словами, після того, що буде введено до ладу нафтопровід на Китай, досить великі обсяги відволікаються на східному напрямі, при тому що зростання видобутку нафти в РФ не дуже велике.

«Відволікаючи нафту з європейського ринку, ми самі створюємо проблеми, і, за моїми оцінками, навіть якби не було аверсного режиму, то цей нафтопровід міг зупинитись», – сказав він, додавши, що в цей час саме закінчилися контрактні зобов`язання у ТНК-ВР.

На його думку, Росія свідомо відмовляється від деяких ринків, зокрема Словаччини.

«На це місце приходитимуть інші постачальники, наприклад Казахстан, який висловив зацікавленість у поставках на ці ринки», – сказав К.СИМОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня п.р. глава компанії "Транснефть" Микола ТОКАРЄВ заявив, що не виключає можливості зупинки експортних поставок російської нафти по південній гілці нафтопроводу «Дружба» у разі збільшення прокачування нафти з українського порту «Южний» до Білорусі нафтопроводом «Одеса-Броди».

Глава "Транснефти" нагадав, що в цьому напрямі до Південної Європи щороку надходить 17 млн. тонн російської нафти. Варіанти розвитку подій, за словами М.ТОКАРЄВА, залежатимуть від того, як сторони знаходитимуть баланс інтересів.

Минулого року Білорусь, щоб зменшити залежність від російської нафти, домовилася про поставки 10 млн. нафти на рік з Венесуелою. Восени оптимальним способом поставки цієї нафти було визнано доставку її танкерами до українського морського порту «Южний», а потім нафтопроводом «Одеса-Броди», який для цього було переведено в аверсний режим.

У компанії нагадали, що цей нафтопровід було споруджено у 2001 році для прокачування каспійської нафти в обхід Росії. Водночас через відсутність гілки до Польщі труба кілька років не використовувалася, потім розпочалися поставки невеликих обсягів нафти у реверсному режимі.

Керівництво "Транснефти" неодноразово заявляло, що запуск «Одеса-Броди» в аверсному режимі може створити технологічні проблеми для роботи південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Після переходу «Одеса-Броди» в аверс нафта по одній з двох гілок південної "Дружби" була запущена в реверсі у напрямі Мозирського НПЗ (Білорусь). Після цього для експортних поставок нафти на захід друга гілка була пущена на граничну потужність – 17,05 млн. тонн нафти на рік.