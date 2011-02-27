Очікується приліт третього Іл-76 з Лівії

Літак міністерства оборони України Іл-76, на борту якого 185 пасажирів, вилетів у суботу ввечері з Тріполі до Києва.

Як зазначає прес-служба МЗС, на борту 122 громадянина України і 63 - громадяни інших країн, зокрема семеро росіян Росії, п`ять громадян Білорусі, три - Болгарії, 31 - Узбекистану, 15 - Таджикистану, громадянин Лівії (з посвідкою на проживання в Україні), а також громадянин США.

Це вже третій (24 лютого - перший, 26-го - другий) літак, який прибув до України з Лівії в рамках евакуації.

Прибуття літака до міжнародного аеропорту «Бориспіль» очікується близько о 02.00.