У Борисполі очікується прибуття літака з Тріполі

О 20:40 за київським часом літак Міністерства оборони України Іл-76 вилетів із аеропорту лівійської столиці Тріполі до Києва.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Згідно з повідомленням, прибуття літака до аеропорту “Бориспіль” (термінал F) очікується о 00:40 за київським часом.

МЗС повідомляє, що на борту літака перебуває 138 пасажирів, із них 100 громадян України і 38 іноземців: 11 громадян Польщі, 10 – Азербайджану, 5 - Росії, по чотири – Чехії і Казахстану, двоє – Словаччини, по одному – Румунії й Угорщини).

В цілому у Лівії перебуває до 3 тис. громадян України.