У Борисполі очікується прибуття літака з Тріполі
22:35, 23 лютого 2011Світ
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Іл-76 вилетів о 20.40 з 138 пасажирами
О 20:40 за київським часом літак Міністерства оборони України Іл-76 вилетів із аеропорту лівійської столиці Тріполі до Києва.
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Згідно з повідомленням, прибуття літака до аеропорту “Бориспіль” (термінал F) очікується о 00:40 за київським часом.
МЗС повідомляє, що на борту літака перебуває 138 пасажирів, із них 100 громадян України і 38 іноземців: 11 громадян Польщі, 10 – Азербайджану, 5 - Росії, по чотири – Чехії і Казахстану, двоє – Словаччини, по одному – Румунії й Угорщини).
В цілому у Лівії перебуває до 3 тис. громадян України.
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