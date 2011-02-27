Близько 100 екстремалів зібрались у Севастополі

У Севастополі близько 100 осіб взяли участь у «Зльоті моржів», що зібрав плавців-екстремалів з Сак, Євпаторії, Запоріжжя, Сімферополя.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови "Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі" Олександра СИНЯВСЬКОГО, почесною гостею на зльоті була севастопольський плавець-марафонець і почесний морж Маргарита ПАВЛОВА, якій цього року виповнилося 75 років.

Перед відкриттям зльоту відомий севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК здійснив заплив з Арт-бухти до пам`ятника затопленим кораблям. Відкриття ж заходу почалося з покладання у воді квітів до цього пам`ятника. Після церемонії урочистого відкриття учасники здійснили заплив у Севастопольській бухті, при температурі води близько чотирьох градусів. На березі їх очікував гарячий чай.

«Зліт моржів» в Севастополі проводиться вдруге. Його організатори запевнили, що він тепер стане щорічним.