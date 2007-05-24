В Генпрокуратурі сталася сутичка між бійцями різних спецпідрозділів

Сьогодні близько 20.00 на четвертому поверсі приміщення Генеральної прокуратури України, де розташований службовий кабінет генерального прокурора, сталася сутичка між бійцями спецпідрозділу МВС «Титан» та співробітниками Управління державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, бійці «Титану» відповідно до угоди, укладеної між Генпрокуратурою та Міністерством внутрішніх справ про охорону приміщень цього відомства, намагалися замінити на постах співробітників УДО, розбили рацію. Під час інциденту працівники УДО зазначали, що їм ніхто не давав команди залишити пости.

Наразі співробітники обох служб здійснюють охорону на чотирьох поверхах приміщення, де розміщене керівництво Генпрокуратури.

Слід також зазначити, що народний депутат України Володимир СІВКОВИЧ продемонстрував журналістам копії документів, які стосуються того, що генпрокуратуру охоронятиме служба охорони «Титан» МВС України.