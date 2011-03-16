Рецидивісти продали 29-річну полонянку за 10 тисяч гривень

На Буковині заарештовано рецидивістів-сутенерів, які намагалися продати в рабство 29-річну жінку

Чернівці. 16 березня. УНІАН. На Буковині правоохоронці заарештували осіб, які намагалися продати в рабство 29-річну жительку Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Чернівецькій області, до відділу по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми УМВС надійшла інформація про те, що в одному з сіл Глибоцького району, у будинку 56-річного чоловіка влаштовано притон для надання сексуальних послуг.

Як зясувалося в ході перевірки, за цією адресою власник будинку і його 30-річний спільник незаконно утримували 29-річну жінку, жительку Житомирської області. Їй забороняли виходити на вулицю та спілкуватися з іншими людьми, а також примушували надавати сексуальні послуги клієнтам, які приходили до цього помешкання. Перебуваючи в полоні, жінка неодноразово намагалася покінчити самогубством, перерізаючи вени. Як з’ясувалося, у неї на Житомирщині на утриманні у батьків живе 6-річний син.

Під час проведення оперативних заходів стало відомо, що злочинці мають на меті продати жінку особам, які займаються продажем дівчат з метою сексуальної експлуатації за кордоном.

Правоохоронці провели спецоперацію на міжнародній автотрасі сполученням «Чернівці-Порубне». Міліція затримала сутенерів після того, як вони продали жінку за 10 тисяч гривень громадянці Н.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 149 (торгівля людьми або незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.

Обоє чоловіків раніше судимі.