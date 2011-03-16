Нацбанк ініціює страхування депозитів

Національний банк України виступає за використання страхування як додаткового інструменту захисту довгострокових депозитів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

У повідомленні зазначається, що довгостроковими є депозити, розміщені на термін більш як один рік. В даний час Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує виплату вкладу в розмірі до 150 тис. грн.

«Ініціатива Нацбанку полягає в тому, щоб ввести страхування суми довгострокового депозиту вкладника - фізичної особи, що перевищує гарантовані Фондом виплати, тобто без обмежень граничної суми», - говориться в повідомленні НБУ.

У Нацбанку вважають, що страхуванню мають підлягати депозити в національній та іноземній валюті, а також у банківських металах. Крім того, пропонується розглянути питання про розповсюдження механізму страхування і на довгострокові депозити юридичних осіб.

«Такий інструмент має використовуватися безпосередньо банками на добровільних засадах із залученням надійних страхових компаній. З метою заохочення банків до участі в страхуванні депозитів Національний банк готовий розглянути можливість введення певних стимулів для банків», - говориться в повідомленні.