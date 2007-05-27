Круглий стіл в УНІАН: “Кому належатиме майно профспілок?” (трансляція на 5 каналі)

29 травня (вівторок)

11-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться круглий стіл на тему: “Кому належатиме майно профспілок?”, на якому будуть оприлюднені відомості про розкрадання майна, масштаб якого перевершує три «Криворіжсталі», а також про Комісію з майна профспілок, створену урядом В.Януковича. На круглий стіл запрошені лідери профспілок та члени урядової комісії (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (067) 752-44-55. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.