Український десантний корабель дістався Лівії

Великий десантний корабель Військово-Морських cил України «Костянтин Ольшанський» прибув до берегів Лівії для виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України із зони збройного конфлікту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Командування ВМС України.

За їх інформацією, подолавши понад 1 тис. 300 миль (1 морська миля = 1852 м.), корабель близько 16-ї години понеділка став на якір у нейтральних водах.

У порт корабель зайде після того, як на дипломатичному рівні буде отримано відповідний дозвіл і вирішаться деякі інші організаційні питання. При цьому особлива увага буде приділена забезпеченню безпеки українських громадян під час проведення гуманітарної місії, зазначили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, корабель «Костянтин Ольшанський” в ніч на 23 березня вирушив із Севастополя в район Середземного для евакуації українських та іноземних громадян із Лівії.

Довідка УНІАН. З середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний М.КАДДАФІ Захід і Схід, який утримують озброєні сили повстанців.

У зв’язку з воєнними діями з території Лівії було евакуйовано вже понад 400 громадян України.