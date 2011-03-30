Азаров звинувачує нафтотрейдерів у брехні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що деякі трейдери не виконують домовленості з урядом про встановлення цін на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Деякі трейдери не хочуть йти нам назустріч. Учасники ринку у переважній більшості вийшли за межі коридору, який було рекомендовано експертно-аналітичною групою при Міненерговугілля", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що трейдери причиною виходу за межі коридору називають те, що домовленість було досягнуто щодо вітчизняного, а не імпортного бензину. Крім того, відзначив М.АЗАРОВ, трейдери заявляють про неможливість купити вітчизняний бензин, що, на думку прем`єр-міністра, не відповідає дійсності. «Це відверта брехня», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що минулого тижня держкомпанія «Укргазвидобування» провела аукціон з продажу світлих нафтопродуктів за середньою ціною, яка була істотно нижчою за встановлену ціновим коридором, проте жодна компанія, яка продає імпортний бензин в Україні, не взяла у ньому участь. «Зрозуміло чому. Безумовно, вигідніше завозити імпортне паливо і одержувати надприбуток за рахунок необґрунтованого підвищення цін», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що в Україні спостерігається тенденція збільшення обсягів імпортних нафтопродуктів, незважаючи на те, що в лютому вітчизняні заводи збільшили виробництво бензину на 20%.

М.АЗАРОВ повідомив, що сьогодні уряд планує схвалити меморандум з вітчизняними виробниками нафтопродуктів для захисту державних інтересів і споживачів палива на внутрішньому ринку. Також у меморандумі будуть викладено методи економічного характеру для стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів.