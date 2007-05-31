Сукню Одрі Гепберн продали на аукціоні за $200 тисяч (фото)

Сукню культової зірки Голлівуду Одрі Гепберн, в якій вона знімалася в ліричній комедії "Сніданок у Тіффані", продали на аукціоні Christie`s в середу майже за $200 тисяч, вдесятеро дорожче за експертну оцінку.

Маленька рожева сукня, в якій вона причаровувала чоловіків "дівчина за викликом" у 1961 році, анітрохи не втратила актуальності. Вона було топ-лотом торгів, затьмаривши пам`ятні речі, пов`язані з життям таких зірок Голлівуду, як Мерілін Монро, Вів’єн Лі, Марлон Брандо.

І це недивно - адже володарка "Оскара" вже у наш час була названа "королевою краси всіх часів і народів".

"Вона була такою вишуканою, тонкою і тендітною, що весь світ хотів її захистити. Але, як це часто буває в подібних випадках, їй доводилося захищатися від усього світу самотужки", - написав один з впливових критиків про Гепберн.

До речі, чорна сукня від Givenchy, в якій Одрі знімалася в цьому ж самому фільмі "Сніданок у Тіффані", минулого року пішла з молотка в Лондоні за 467,2 тисячі фунтів або $900 тисяч.

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