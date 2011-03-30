За вибух у житловому будинку Дніпрогаз заплатив 96,6 мільйона в бюджет

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України стягнула з відкритого акціонерного товариства з газопостачання та газифікації "Дніпрогаз" на користь Кабінету міністрів України грошові кошти в сумі 96 млн. 615 тис. 199,13 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції.

"У зв’язку з виконанням у повному обсязі рішення суду державним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження", - повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, за невиконання рішення суду у строк, встановлений державним виконавцем, та платіжними дорученнями, з "Дніпрогазу" стягнуто виконавчий збір у розмірі 9 661 519,91 грн. Гроші перераховано до державного бюджету.

Міністр юстиції нагадав, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін‘юсту знаходилось виконавче провадження з примусового виконання наказу, який видав 29 січня 2009 року господарський суд Дніпропетровської області про стягнення з ВАТ "Дніпрогаз" на користь Кабінету міністрів грошових коштів у сумі 96 615 199,13 грн.

Із позовом до господарського суду Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Кабінету міністрів до ВАТ "Дніпрогаз" звернувся заступник прокурора Дніпропетровської області у грудні 2007 року. У позові господарський суд просили стягнути з відповідача на користь позивача грошові кошти в сумі 99 000 000 грн.

Позовні вимоги обґрунтовувалися тим, що 13 жовтня 2007 року на газорегулювальному пункті (ГРП) №161, розташованому в Дніпропетровську на вул. Набережна Перемоги, сталася відмова в роботі газової апаратури і приладів захисту, що потягло за собою подачу газу під тиском, який перевищував установлені норми в мережі низького тиску, що, в свою чергу, викликало технічну несправність побутових газових приладів, пошкодження газопроводів, витікання та миттєвий вибух газоповітряної суміші. Внаслідок руйнування 3-го і 4-го під’їздів і конструкцій даху будинку №127 по вул. Мандриківській Дніпропетровська загинули або отримали тілесні пошкодження люди, була спричинена матеріальна та моральна шкода фізичним і юридичним особам. З метою проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 13 жовтня 2007 року, і надання допомоги потерпілим, розпорядженням Кабінету міністрів України було виділено за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 5 млн. грн. На ці ж цілі було додатково виділено за рахунок коштів державного бюджету України 94 млн. грн. Відповідно до інформації Головного управління Державного казначейства України в Дніпропетровській області, із виділених коштів проведено видатки з виплати компенсації на придбання житла за втрачене житло. А також компенсаційні виплати за втрачене майно та облаштування житла. За фактом вибуху природного газу, що потягло за собою тяжкі наслідки, прокуратурою Дніпропетровської області була порушена кримінальна справа стосовно посадових осіб ВАТ "Дніпрогаз".