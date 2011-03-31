У Запорізькій області 250 тисяч людей залишилися без питної води

У Запорізькій області близько 250 тис. чоловік – жителі Мелітополя і частини Мелітопольського району - залишилися без питної води через борги водопостачального підприємства за спожиту електроенергію.

Як повідомив УНІАН заступник директора з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» Олександр ГРОМОВ, сьогодні енергетики змушені були обмежити енергопостачання КП «Водоканал» Мелітопольської міськради – водопостачального підприємства, що забезпечує централізовані постачання питної води на території Мелітополя і частини Мелітопольського району Запорізької області.

«Причина такого рішення – борг КП «Водоканал» за спожиту електроенергію, який на сьогоднішній день досяг 1 млн. 300 тис. грн. Відповідно до правил користування електроенергією і на підстав постанови Кабінету міністрів №93, енергопостачальна організація має право постачати електроенергію боржникові тільки за наявності узгодженого графіка погашення боргів минулих періодів і 100% оплати за поточними платежами. КП «Водоканал» міста Мелітополь не виконується жодна з цих умов», - повідомив О.ГРОМОВ.

За його словами, борг підприємства збільшується з листопада 2010 року і, незважаючи на попередження енергетиків про те, що такими діями прирікає населення на відсутність питної води, адекватних заходів не вживає.

«Ще 17 березня ми надіслали КП «Водоканал» повідомлення про те, що змушені будемо обмежити енергопостачання підприємства, проте на сьогодні не тільки не побачили платежів, а й не мали можливості якимось чином домовитися про графік та інші умови, які дозволять не відключати підприємство: представники КП «Водоканал» навіть не відповідають на телефонні дзвінки», - повідомив О.ГРОМОВ, зазначивши, що роботи з обмеження енергопостачання КП «Водоканал» розпочаті сьогодні о 9 годині ранку.