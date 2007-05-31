Через погіршення здоров`я Цушка перевезено до Німеччини

Сьогодні у зв`язку з погіршенням стану здоров`я міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА реанімаційним літаком було транспортовано до німецької клініки. Таке рішення було прийнято родиною міністра після консультацій з лікарями, повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомлялось раніше, 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом інфаркт міокарду.

На прохання родини, місто в ФРН та лікарня, куди його перевезено для лікування, не розголошується. Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ. Він лише зауважив, що літак, на якому перевозили В.ЦУШКА, вже приземлився в Німеччині.