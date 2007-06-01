Медведько уже 45 хвилин як мав бути генпрокурором

Сьогодні, 1 червня 2007 року о 20 годині відбудеться представлення апарату Генеральної прокуратури України Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Натомість прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА спростувала цю інформацію.

Раніше прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з представниками дипломатичних місій, акредитованими в Україні, повідомив, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО має прийняти рішення щодо поновлення Олександра МЕДВЕДЬКА на посаді генерального прокурора, що в нього з Президентом України «відбулась дискусія на цю тему, і він (В.ЮЩЕНКО) погодився з цим».

Водночас з інших джерел ця інформація не була підтверджена.