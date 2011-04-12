Азаров: ми зацікавлені застосувати китайський досвід

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає важливим співробітництво України з Китаєм в інвестиційно-інноваційній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.АЗАРОВ заявив під час зустрічі з послом КНР в Україні ЧЖАН Сі Юнєм напередодні свого офіційного візиту до Китайської Народної Республіки.

«Для нас співробітництво з КНР надзвичайно важливе не стільки в кредитній сфері, скільки в інвестиційно-інноваційній. Китай здійснив видатний прорив у галузі інвестицій у високі технології. Ми зацікавлені застосувати китайський досвід у себе і залучити китайських інвесторів до взаємовигідної співпраці, використовуючи ті переваги, які має Україна», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також зауважив, що під час візиту буде закріплено домовленості про будівництво швидкісного залізничного сполучення між Києвом і аеропортом “Бориспіль” – «Повітряний експрес» а також запропоновано укласти угоду на будівництво Окружної дороги навколо столиці, включно з мостом або тунелем під Дніпром.

При цьому М.АЗАРОВ наголосив, що перші масштабні українсько-китайські проекти мають стати «історіями успіху», які будуть “дороговказом” для кількох десятків інших проектів, які зараз обговорюються, а тому запевнив, що їх реалізації уряд приділить особливу увагу.

«Ми сьогодні окреслюємо великий обсяг співробітництва, - зазначив глава уряду. – Він буде конкретизований під час офіційного візиту до Китаю. Продовжити його уточнення, ми готові також під час візиту в Україну віце-прем’єр-міністра Китаю пана ЧЖАН Децзяна, який візьме участь у Київському саміті з питань безпечного використання ядерної енергії та проведе разом з першим віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ перше засідання міжурядового комітету з питань економічного і наукового співробітництва».

Також глава уряду відзначив динамічний політичний діалог з Китаєм, який продуктивно відбувається на найвищому рівні.

М.АЗАРОВ висловив переконання, що історичне значення для відносин стратегічного партнерства між Україною і Китаєм матиме запланований на цей рік державний візит в Україну голови КНР ХУ Цзіньтао.

Нагадаємо, що 13 квітня М.АЗАРОВ планує відбути з офіційним візитом до КНР.