Янукович і Путін мають різні дані про товарообіг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за уніфікацію законодавства України і Росії у сфері статистики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Зокрема, на початку зустрічі В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що приріст товарообороту минулого року між двома країнами становив 61%, або 42 млрд. доларів. Цього року, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, приріст трохи менше – 55%.

У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що, за даними російської статистики, цього року приріст становив понад 60%.

У відповідь на слова В.ПУТІНА В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що до статистики є питання, оскільки після зміни законодавств двох країн вона не була синхронізована.