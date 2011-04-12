Янукович і Путін мають різні дані про товарообіг
20:28, 12 квітня 2011Суспільство
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Статистика не синхронізована
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за уніфікацію законодавства України і Росії у сфері статистики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.
Зокрема, на початку зустрічі В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що приріст товарообороту минулого року між двома країнами становив 61%, або 42 млрд. доларів. Цього року, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, приріст трохи менше – 55%.
У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що, за даними російської статистики, цього року приріст становив понад 60%.
У відповідь на слова В.ПУТІНА В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що до статистики є питання, оскільки після зміни законодавств двох країн вона не була синхронізована.
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