Нафти вистачить на 40 років, газу - на 63

Розвіданих світових запасів нафти вистачить на 40 років, зазначено в оприлюдненому нафтовою компанією BP звіті про стан енергетичних ресурсів у світі в 2006 році. При збереженні нинішніх обсягів споживання газу, його вистачить ще на 63 роки.

Видобуток нафти за 2006 р. у світі збільшився на 0,4 відсотка і склав 81,7 мільйона баррелів на день. Газу було видобуто 2,86 трильйона кубометрів, що на три відсотки більше, ніж на рік раніше. Найбільше зріс видобуток вугілля - на 5,6 відсотків - до 6,2 мільярдів тонн.

Обсяг виробленої електроенергії зріс на 4,2 відсотка - до 19 мільйонів гігават, при цьому атомна енергетика росла повільніше за гідроенергетику. Обсяг споживання атомної енергії збільшився на 1,4 відсотка, а гідроенергії - на 3,2 відсотка.

У 2006 році ціни на нафту зростали, а газ і вугілля подешевшали в Північній Америці, але подорожчали в решті всіх регіонів. Більше за все енергоресурсів на душу населення споживається в США та Канаді, країнах Перської затоки, Європі, Австралії, а також у Росії.

Лента.ру