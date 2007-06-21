У Балоги зрозуміли, що Мороз - головний лобіст Тендерної палати

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ є «головним лобістом» нині діючої системи держзакупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР сьогодні на брифінгу.

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ситуація на ринку державних закупівель негативна, ринок став корупційним.

«Ще і склалася ситуація, коли громадська організація - Тендерна палата України - контролює замість держави весь процес закупівель», - наголосив він.

За його словами, прибутки ТПУ обчислюються вже мільярдами. При цьому В.БОНДАР відзначив, що кілька днів тому всі побачили причину продовження такої ситуації. «Необхідно було проголосувати у Верховній Раді за закон про держзакупівлі, змінити його, і одним махом розв`язати проблему», але це питання не вдалося провести, хоча воно ставилося десятки разів на голосування ще тоді, коли парламент був легітимним, пояснив він. В.БОНДАР нагадав ситуацію під час останнього голосування в парламенті, коли перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ спробував поставити на голосування зміни до закону про держзакупівлі. «На жаль, ми побачили, я думаю, правду, хто є головним лобістом цієї структури (ТПУ – УНІАН) та її куратором. Особисто спікер парламенту Олександр МОРОЗ вступив в глобальну перестрілку з першим віце-прем`єром і не дав можливості поставити це питання на голосування», - відзначив він.

Таким чином, вважає В.БОНДАР, «всі побачили, хто є головним лобістом цієї організації».

Він також висловив думку, що після виборів 30 вересня до вирішення цього питання на ринку держзакупівель новий уряд повернеться.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає неефективною і криміналізованою діючу редакцію закону про державні закупівлі.

За словами В.ЮЩЕНКА, зміни до закону про держзакупівлі були підтримані діючою владою.

При цьому він наголосив на тому, що сьогодні контролюючі органи у сфері держзакупівель - Тендерну палату України і Антимонопольний комітет - очолюють представники правлячої коаліції.

“Але сьогодні комісію Тендерної палати, найвищий наглядовий орган, очолює голова фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, представником, який регулює ці питання в Антимонопольному комітеті від Партії регіонів, є голова Антимонопольного комітету пан КОСТУСЄВ, який був у списку Партії регіонів”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

15 червня голова правління Тендерної палати України Володимир ЛАБА заявив, що Тендерна палата України виявила з початку року порушення законодавства при використанні державних коштів їх розпорядниками на суму 10,497 млрд. грн., що становить 96,5% досліджених з початку року держзакупівель.

Довідка УНІАН. Закон «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та інші законодавчі акти України» Верховна Рада ухвалила 15 грудня 2005 року. Цим законом, зокрема, вводиться принцип громадського контролю за держзакупівлями, уточнюються окремі процедурні питання, які стосуються порядку розкриття тендерних пропозицій.

У січні 2006 року Президент ветував цей закон. На думку Президента, ряд його положень не відповідає Конституції України, Бюджетному кодексу України, законам «Про Антимонопольний комітет України» і «Про Рахункову палату».

21 лютого Верховна Рада подолала вето на Закон «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» - «за» проголосували 314 народних депутатів із 404, зареєстрованих в залі

10 березня 2006 року Президент В.ЮЩЕНКО його підписав.